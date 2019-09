L'ancien président Jacqus Chirac avait tenu un discours qui avait frappé l'amuseur Patrick Sébastien, après le décès de son fils : "il fallait en avoir des grosses comme ça pour oser tenir un langage pareil à un père qui vient de perdre son enfant.”

Le 15 juillet 1990, Sébastien, 19 ans, l’aîné des enfants du fantaisiste Patrick Sébastien, se tue en moto. Le soir-même, l’artiste assurait le spectacle qui était prévu : “J’avais envie de me jeter par la fenêtre. J’ai appelé mes potes, Philippe Lavil et Carlos, et je leur ai demandé de me remplacer sur scène. Ils m’ont dit : “Il faut que tu y ailles, ton public va te donner l’amour dont tu as besoin.” Ça a été abominable : j’ai dû faire le con sur scène et en sortant, j’ai massacré des cartons pendant dix minutes pour me défouler. Mais ce que j’ai reçu ce soir-là me tient debout encore aujourd’hui.”

Deux jours plus tard, Patrick Sébastien était reçu en l’Hôtel de Ville de Paris, par le maire, Jacques Chirac. Qui lui a tenu un discours auquel il ne s’attendait pas : “Patrick, tu ne vas pas te plaindre ? Si ton fils était dans un fauteuil, est-ce que tu imagines ses douleurs ? Tes douleurs à toi, je les comprends. Mais dis-toi que les siennes, elles sont finies.”

Patrick Sébastien a toujours commenté l’anecdote dans son style bien à lui : “Entendre ça, ça m’a fait du bien. Chirac m’a sans doute sauvé la vie. Mais il fallait en avoir des grosses comme ça pour oser tenir un langage pareil à un père qui vient de perdre son enfant.”