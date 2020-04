Avec ses 2 millions d’habitants, Lubumbashi est la deuxième plus importante ville de République démocratique du Congo, après la capitale Kinshasa. C’est là-bas, dans l’extrême sud du pays, que Pauline et Maxime ont déposé en 2016 leurs valises d’enseignants jeunes diplômés. Elle est professeure de mathématiques et lui, donne cours de sciences. Tous deux à l’École privée belge de la ville.

Mais aujourd’hui, après quatre ans d’idylle, le couple originaire de Mouscron et Tournai ne peut plus enseigner. La faute évidemment au Covid-19 qui n’épargne pas la RDC. "Il n’y a pas encore eu de cas avéré à Lubumbashi mais des mesures ont déjà été prises, témoigne Pauline. Les écoles, les restaurants, les cafés, les centres sportifs de tout le pays sont fermés depuis un mois."

(...)