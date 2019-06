Les Pays-Bas enquêtaient mardi sur l'origine d'une gigantesque panne du réseau téléphonique quatre heures durant la veille qui a notamment rendu impossible de joindre par téléphone les pompiers et la police.

La panne survenue lundi soir a d'abord affecté le réseau du groupe national de télécommunications KPN avant de s'étendre aux réseaux de fournisseurs liés à KPN à travers le pays.

La panne a été réparée au bout de quatre heures, pendant lesquelles les services d'urgence étaient injoignables par téléphone pour les citoyens néerlandais.

La police, les pompiers et les ambulanciers sont descendus dans la rue pour pouvoir être visibles et contactés si nécessaire et le gouvernement a lancé un service identique à la ligne téléphonique d'urgence 112 sur les réseaux sociaux.

Le ministre néerlandais de la Justice et de la Sécurité, Ferd Grapperhaus, a convoqué mardi la direction de KPN pour qu'elle s'explique sur la panne et pour s'assurer que cela "ne se reproduira plus".

L'agence nationale pour la sécurité et le contre-terrorisme (NCTV) devait également participer à la réunion, ont rapporté les médias locaux. Les soupçons ne se portaient cependant pas sur un éventuel piratage, a déclaré lundi soir lors de l'émission télévisée Nieuwsuur un responsable de KPN, Joost Farwerck.

KPN a fait savoir dans un communiqué que son directeur général Maximo Ibarra allait quitter ses fonctions, tout en précisant que ce départ était dû à des raisons familiales et n'était pas lié à la panne.

La panne est intervenue alors que les services d'urgence étaient mobilisés en raison d'une vague de chaleur qui touche les Pays-Bas, comme plusieurs pays européens.

Les causes et la gestion de la panne devaient être débattues à la chambre basse du Parlement mercredi. "Quelle que soit la raison, ceci montre à quel point nous sommes vulnérables", a tweeté le député libéral Arne Weverling.