Les forces de l'ordre ont effectué jeudi dernier une descente dans cette propriété située près du village de De Kwakel, à quelques kilomètres au sud de Schiphol, après une enquête au long cours. Elles ont arrêté un suspect.

Un deuxième suspect a ensuite été interpellé dans une voiture non loin de là, a précisé la police dans un communiqué.

La cocaïne saisie a une valeur à la revente sur le marché illicite de 195 millions d'euros, souligne la police, ajoutant: "c'est l'une des plus grosses saisies dans l'histoire de la police d'Amsterdam".

La police a également saisi 11,3 millions d'euros en liquide ainsi que des objets de luxe dont des vins onéreux, une voiture ancienne et un ouvrage d'une valeur de 12.500 euros sur le légendaire boxeur américain Muhammad Ali, a rapporté la télévision publique néerlandaise NOS.

Six armes, des silencieux, des munitions et des compteuses de billets ont également été saisis.

Les deux suspects, âgés respectivement de 54 et 29 ans, sont en détention et risquent d'être inculpés de trafic de drogue à grande échelle, selon la police.

La cocaïne "fait vraisemblablement partie d'un circuit de drogues latino-américain" et d'autres arrestations sont attendues, ajoute le communiqué.

Les Pays-Bas constituent une plateforme majeure pour les drogues, en particulier la cocaïne, arrivant en Europe principalement via Rotterdam, le plus grand port européen.

Europol s'était inquiétée, dans son dernier rapport publié en avril, de voir le continent inondé par "des quantités de cocaïne sans précédent", en provenance d'Amérique latine et "générant des bénéfices de plusieurs milliards d'euros" pour les réseaux criminels de ces deux zones.

De surcroît, la pureté de la cocaïne ainsi acheminée est désormais au "plus haut niveau jamais atteint dans l'UE", avait ajouté l'agence de police européenne.

Le trafic de cocaïne "alimente des structures criminelles qui se servent de leurs énormes ressources pour infiltrer et saper l'économie de l'UE, les institutions publiques et la société", avait relevé Europol.

En février, les polices belge, néerlandaise et allemande avaient saisi un record de quelque 23 tonnes de cocaïne destinées aux Pays-Bas, dans des conteneurs des ports allemand d'Hambourg et belge d'Anvers. La valeur à la revente a été estimée jusqu'à "entre 1,5 et 3,5 milliards d'euros" si la drogue est coupée, selon le dirigeant des douanes à Hambourg, René Matschke.