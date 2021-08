Des cocktails Molotov ont été jetés à travers les fenêtres d'un journaliste à Groningue, au nord des Pays-Bas, dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est ce qu'a confirmé la police locale.

Un incendie s'est ensuite déclaré dans l'habitation. La police a ouvert une enquête.



Le journaliste visé est Willem Groeneveld, dont l'adresse avait été diffusée sur les réseaux sociaux un peu plus tôt, sans que l'on sache si les événements sont liés.



La semaine dernière, M. Groeneveld avait déclaré dans une interview qu'il regardait plus souvent par-dessus son épaule lorsqu'il se promenait dans la ville. Il a déjà dû faire face à des intimidations et des menaces, et ses fenêtres ont été brisées une fois.

Photo d'illustration.