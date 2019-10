Découverte par hasard, la famille n'avait aucun contact avec le monde extérieur.

La police néerlandaise a fait une découverte sidérante lundi dans une petite ferme de la commune de Ruinerwold, dans la province de Drenthe. L'alerte a été donnée lorsqu'un homme de 25 ans s'est présenté dans un café du coin l'air confus. En arrivant au domicile de cet homme, les policiers ont découvert derrière une armoire un escalier menant à une cave. Dans celle-ci se trouvait un homme de 58 ans, alité, victime d'un AVC il y a quelques années. Mais aussi ses cinq autres enfants, âgés de 16 à 25 ans. Ils attendaient "la fin du monde", d'après les médias néerlandais.

La famille a réussi à se maintenir en vie à l'aide d'un potager et d'une chèvre. Ils semblaient attendre "la fin du monde" et n'avaient plus aucun contact avec le monde extérieur, d'après la chaîne locale RTV Drenthe. A tel point qu'ils ne savaient pas que d'autres personnes existaient. Les voisins pensaient eux que l'homme vivait seul.

Le père de famille, qui ne collabore pas avec les enquêteurs, a été arrêté. Le reste de la famille a été emmené dans un centre en attendant une enquête plus approfondie. Il n'y a par contre aucune trace de la mère. Selon plusieurs médias néerlandais, cités par HLN, il est possible qu'elle soit enterrée quelque part dans la propriété. "Il nous reste beaucoup de questions sans réponse", précise la police.