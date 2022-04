La retraite à 65 ans en ligne de mire du programme d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a fait de la retraite à 65 ans, la principale idée de son projet. Et concernant l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), le candidat du mouvement En Marche souhaite instaurer une retraite minimale de 1 100 euros. En matière d’énergie, il a affirmé à plusieurs reprises que la France peut devenir la "première grande nation à sortir de la dépendance au gaz et au charbon" en misant ainsi sur le mix énergétique du nucléaire et des énergies renouvelables. Sur l’éducation, Emmanuel Macron a affirmé que, s’il était réélu, les mathématiques seront réintroduites dans le tronc commun dès septembre 2022, augmenter les heures de français et de mathématiques en primaire et en 6e et instaurer 30 minutes de sport par jour en primaire dès 2022, 2 heures en plus par semaine au collège. Concernant le pouvoir d’achat, le président-candidat souhaite baisser les charges pour les indépendants : le revenu augmentera de 550 € par an pour le Smic, tripler la prime dite "Macron", sans charges ni impôts et verser automatiquement les aides (prime d’activité, allocations familiales, APL, RSA) à ceux qui y ont droit. Sur le plan de la santé, Macron compte recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires en Ehpad d’ici 2027, avoir un médecin traitant pour chaque enfant, offrir un bilan de santé complet et gratuit aux âges clés (25, 45, 60 ans) et enfin donner moins de charges administratives aux soignants, plus de responsabilités pour les paramédicaux et une place centrale des médecins dans la gouvernance.

Le pouvoir d’achat au cœur du programme de Marine Le Pen

Durant toute la campagne électorale, Marine Le Pen n’aura cessé de rappeler ses engagements en matière de pouvoir d’achat. La candidate compte en effet renationaliser les autoroutes pour baisser de 15 % les péages, baisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur les produits énergétiques (carburants, fioul, gaz et électricité) et permettre aux entreprises une hausse des salaires de 10 % (jusqu’à 3 smic) en exonérant cette augmentation de cotisations patronales. En matière d’immigration, elle souhaite mettre fin au regroupement familial, traiter les demandes de droit d’asile uniquement à l’étranger, réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l’accès aux prestations de solidarité. De plus, elle désire également supprimer l’autorisation de séjour pour tout étranger n’ayant pas travaillé depuis un an en France et expulser systématiquement les clandestins, délinquants et criminels étrangers. Au niveau écologique, Le Pen veut assurer l’indépendance énergétique de la France et relancer la filière nucléaire, hydroélectrique et investir dans la filière hydrogène. Et concernant les retraites, la présidente du Rassemblement national a la volonté de réindexer les retraites sur l’inflation, de revaloriser le minimum vieillesse à 1 000 € par mois et d’augmenter les petites retraites, de refuser tout allongement de l’âge de départ à la retraite et permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans pendant 40 annuités de prendre leur retraite à 60 ans.