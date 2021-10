C'est une histoire qui aurait pu très mal se finir. Le 18 octobre dernier, un randonneur américain est parti à la découverte des Rocheuses, dans le Colorado. Après 11h de marche, l'homme n'était toujours pas revenu chez lui en début de soirée. De plus, il ne donnait aucun signe de vie à ses proches, de quoi les inquiéter. Ces derniers ont donc alerté les secours, qui sont partis à sa recherche. Une équipe s'est rendue sur place jusqu'à plus de 3 heures du matin pour retrouver l'homme égaré, mais sans succès. Malgré les multiples tentatives pour le joindre, le randonneur n'a jamais répondu à son téléphone.

La situation devenant de plus en plus inquiétante, une seconde équipe de secouristes a pris le relais le lendemain matin. Finalement, la famille du randonneur a contacté les secours vers 9h30 pour leur annoncer qu'il était revenu à son domicile, sain et sauf. L'Américain a expliqué qu'il s'était bel et bien égaré sur le mont Elber et qu'il avait reçu de nombreux appels. Néanmoins, puisqu'il ne connaissait pas le numéro, il a avoué qu'il n'avait pas décroché. L'histoire a été relayée par la compagnie de secourisme sur Facebook dans le but de conseiller les futurs randonneurs. "Si vous êtes en retard sur votre itinéraire et que vous commencez à recevoir des appels répétés d’un numéro inconnu, veuillez répondre au téléphone, il se peut qu’une équipe de secouristes essaie de confirmer que vous êtes en sécurité !", a écrit le Lake County Search and Rescue.