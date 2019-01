Casey Hathaway 3 ans, est-il nouveau "Mowgli"? C'est en tout cas de cette facon qu'il est surnommé depuis quelques jours. Ce petit garçon avait disparu; le 22 janvier dernier, alors qu'il jouait avec deux autres enfants dans le jardin de sa grand-mère en Caroline du Nord aux États-Unis. Selon le Guardian, Casey s'est perdu dans la forêt pendant 2 jours avant de réapparaître sain et sauf.

D'après ce qu'il a raconté une fois revenu de la forêt, il aurait passé les deux jours avec un ours, qui lui aurait permis de ne pas mourir de froid. Sa disparition avait provoqué la mobilisation de centaines de volontaires et d'officiers du FBI qui avaient quadrillé la zone avec des hélicoptères. Les autorités ont finalement retrouvé Casey le jeudi 24 janvier aux alentours de 21h30, à 400 mètres du lieu où il avait disparu. "Casey est en bonne santé, il est souriant et il parle. Il a dit qu'il était en compagnie d'un ours pendant deux jours. Dieu lui a envoyé un ami pour le garder en sécurité", avait alors posté la tante de Casey sur le réseau social Facebook.

L'enfant avait ensuite passé une nuit à l’hôpital par mesure de précaution mais ne porte que quelques traces de coupures légères sur le visage.