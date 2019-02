Pressé par une sombre histoire de chantage, Jeff Bezos a annoncé, en janvier, au monde entier que lui et son épouse McKenzie allaient divorcer. En cause donc, sa relation extraconjugale avec la présentatrice de télévision, Lauren Sanchez. Le tabloïd The National Enquirer avait menacé le milliardaire de révéler au grand jour cette affaire, se vantant de disposer de clichés appuyant ses dires.





© BELGA







Soupçonné d'être la taupe, le frère de la présentatrice s'est confié à Vanity Fair concernant cette relation entre sa soeur et Bezos. Selon lui, ce serait le grand amour. Le patron d'Amazon aurait déjà fait part de sa volonté de se marier ne se souciant guère du prix que son divorce lui coûterait. "Je sais qu'ils sont ensemble depuis le mois d'avril", a-t-il révélé.





Plus encore que l'amour fou qui unit les deux tourtereaux, il existe une véritable attirance physique selon lui. Le milliardaire aurait d'ailleurs envoyé une vingtaine de photos assez coquines, prises sous la ceinture.