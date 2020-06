De la gestion des rapatriements des Européens à la (difficile) coordination des mesures prises au sein des Vingt-sept, l’épidémie de coronavirus a apporté son lot de défis pour la solidarité et la cohérence au sein de l’Union. Philippe Goffin (MR), ministre des Affaires étrangères et de la Défense, salue la multiplication des réunions européennes et le "travail commun très positif" entre États membres afin d’organiser des vols pour les citoyens coincés à l’étranger. Il épingle néanmoins bien des domaines dans lesquels les Vingt-sept peinent encore à se coordonner. Interview.