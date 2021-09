"Une enquête est en cours" et "les investigations ont été confiées à la BRDP", la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, a précisé le parquet, sans dire ni les motifs exacts de cette enquête, ni les personnes visées.

Le palais de l'Elysée a indiqué n'avoir "pas de commentaire" sur cette affaire.

Selon Europe 1, Emmanuel et Brigitte Macron sont à l'origine de la plainte qui vise notamment un paparazzi, auteur de la photo incriminée.

Ce dernier a, selon le média, "exposé pendant une quinzaine de jours des photos de présidents de la République sur leurs lieux de vacances", dont celles d'Emmanuel Macron, "juste en face du Palais de l'Elysée".

La photo du président sur son jet ski aurait été prise "l'année dernière" et aurait déjà "circulé dans les médias", selon Europe 1 qui précise que "l'organisateur de l'exposition a été entendu pendant deux heures trente par la police en début de semaine".

Thibault Daliphard, un des photographes de l'exposition, a indiqué qu'il allait être auditionné par la police mardi dans le Var, où il réside, sans toutefois savoir "pour quelles photos" il le serait.

Il s'est dit très "surpris" de la plainte du couple présidentiel car l'Elysée avait fait savoir au galeriste Daniel Delamare que des photos "dérangeaient" et elles avaient, selon le paparazzi, "tout de suite été enlevées".

"C'est incompréhensible même", les photos ayant "pour la plupart été déjà publiées sans qu'il y ait eu un tel ramdam au moment de leur diffusion", a-t-il ajouté.

Cette exposition "n'avait que pour but de présenter un métier méconnu" et "aucunement de faire de la provocation ou de porter atteinte au président", a-t-il poursuivi. "Elle visait simplement à voir les présidents en off, des gens qui ont des activités (de vacances) comme monsieur Tout-le-Monde, hors fonction officielle."

C'est "même une tradition présidentielle de voir des photos de présidents français durant leurs vacances", de "Pompidou au fort de Brégançon à Emmanuel Macron, en passant par Giscard en maillot de bain", a-t-il souligné.

"La photo sur le jet ski, ça montre un président jeune, dynamique, avec presque un air à la Kennedy donc je ne vois pas en quoi l'image est négative", a encore déploré le paparazzi qui a indiqué faire ce métier "depuis 15 ans".