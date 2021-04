Quel est le rôle joué par Pierre-Jean Chalençon dans les dîners clandestins qui indignent la France? Bien malin est celui qui pourra répondre à cette question tant le principal intéressé a changé de version au fil des jours. Retour sur la chronologie des faits.

Vendredi, M6 diffusait un reportage dans lequel "un grand collectionneur" expliquait avoir dîné "dans deux ou trois restaurants cette semaine, avec un certain nombre de ministres". Un "grand collectionneur" qui a rapidement été identifié par les internautes comme étant Pierre-Jean Chalençon. L'homme a en effet participé à l'émission Affaire conclue et possède une collection impressionnante d'objets ayant appartenu à Napoléon.

Interpellé à de nombreuses reprises sur Twitter, le principal intéressé a réagi samedi sur le réseau social, expliquant que tout cela était "totalement faux et calomnieux".

Dès dimanche, l'admirateur de Napoléon faisait pourtant marche arrière par le biais d'un communiqué de presse transmis à l'AFP par son avocat. Dans ce document, on découvrait finalement que Pierre-Jean Chalençon était bel et bien la source anonyme interviewée par M6 mais que, selon lui, des ministres n'avaient jamais participé à ces événements. L'homme évoquait ainsi "l'humour" et un "sens de l'absurde".

Alors qu'on croyait enfin avoir sa version finale des faits, celle-ci a encore légèrement changé. Lundi, sur C8, le collectionneur a en effet affirmé être victime d'un "guet-apens". "Je n'ai jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres ni avec quelques politiques qu'ils soient (...) J'ai l'impression qu'on essaie de faire de moi un bouc émissaire ou qu'on essaie d'utiliser mon nom et mon image pour faire tomber le gouvernement". Se sentant obligé de se justifier, Pierre-Jean Chalençon a déroulé un nouvel argument visant à convaincre les téléspectateurs. "Je n'ai pas de cuisine depuis quatre mois, je ne vois pas comment j'aurais pu faire des soirées". S'il parle de "coup monté", il reconnaît toutefois avoir participé à une soirée clandestine (celle filmée par M6). "Nous étions neuf personnes", précise-t-il.

Pierre-Jean Chalençon a-t-il organisé des soirées clandestines ou n'était-il qu'un simple participant? Y avait-il effectivement des ministres? Pour avoir les réponses à ces questions, il faudra attendre les résultats de l'enquête confiée par le procureur de la République, Rémy Heitz, à la police judiciaire parisienne.