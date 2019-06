Comme nous vous le relayions lundi, la scène s'est déroulée le week-end dernier à Paris et a été filmée. Sur la vidéo, on peut apercevoir un piéton aveugle et son accompagnant agressés par un automobiliste.

Les raisons de la colère du conducteur? Le fait que l'accompagnant ait tapé sur l'arrière de sa voiture parce qu'il venait de griller la priorité sur le passage pour piétons. L'automobiliste, pourtant en tort, est alors sorti et a commencé à donner des claques à son opposant.

"L’accompagnateur de la personne aveugle, qui est son frère, a déposé plainte lundi au commissariat de police du XIe arrondissement", indique au Parisien Ana Pereira, responsable de la communication de la Fédération des aveugles et amblyopes de France.

"Nous allons recevoir cette personne ce mardi, pour l’écouter, l’aider et l’accompagner. Il souhaite rester anonyme. Ce genre de choses est malheureusement fréquent. Là, c’est une personne accompagnée qui a été victime. Elle semble assez solide. Mais si cela avait été une personne seule et fragile…", ajoute la porte-parole.

La préfecture de police a pour sa part ouvert une enquête pour "faits de violence volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours et pour refus de priorité à un piéton".