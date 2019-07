L’événement a accumulé pas moins de 1,2 millions de participants.

Au nord des casinos de Las Vegas, au milieu du désert de Nevada, se trouve la base militaire –dite secrète- de Zone 51. Depuis 1989, la base forme le centre des spéculations de rencontres entre l’armée américaine et les extraterrestres.

La zone continue à attirer l’attention des curieux, grâce à notamment des films et des sériesaméricaines. Sorties uniquement dans les quatre dernières années : un film science-fiction de 2015 de la main d’Oren Peli (connu de Paranormal Activity) et un documentaire Netflix (2017), "Unacknowledged".

Trois pages Facebook ont organisé un événement qui se déroulerait le 20 septembre 2019. Leur mission ? Envahir la base militaire afin de voir les extraterrestres de leurs propres yeux. 1,2 million d’utilisateurs ont déjà indiqué qu’ils seront présents accompagnés d’un autre million d’intéressés. Quoique les fondateurs de l’événement s’occupent notamment de la création des blagues satiriques, il n’est pas clair si tous les participants comprennent la plaisanterie. Les trois pages fondateurs consistent d’une page dédiée au "shitposting", du contenu satirique qui va à l’encontre de l’opinion publique souvent sous la forme de memes. Les deux autres sont des pages d’amateurs des jeux vidéo et de la musique électronique.

Sur la page de l’événement, les intéressés s’amusent à développer des plans d’envahissement basés sur la culture populaire telle que le manga et les jeux vidéo. Les fondateurs de l’événement ont dirigé un message vers les autorités américaines disant que ce n’est qu’une blague et qu’ils ne sont pas responsables pour toute présence éventuelle d’individus non autorisés.

L’armée américaine s’inquiète de l’attention de masse. Une porte-parole a affirmé que l’armée décourage fortement de se rendre à la zone consacrée à l’entraînement des forces armés. "La Force aérienne est toujours prête à défendre les États-Unis et leurs ressources."