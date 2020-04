Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus a dépassé les 25.000 aux Etats-Unis, selon le décompte de l'université Johns Hopkins.

Le pays reste le plus touché par la pandémie. Les Etats-Unis, qui enregistrent 25.239 décès jusqu'à présent, ont confirmé plus de 598.600 cas de contaminations au Covid-19 mais leur nombre exact est probablement plus élevé.

Dans le monde, plus de 1.978.700 cas sont à déplorer, ainsi que 125.000 décès.