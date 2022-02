Plus de 400 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie alors que le cap des 300 millions de contaminations avait été franchi le mois dernier, selon les chiffres de l'Université Johns Hopkins de Baltimore. La maladie a fait jusqu'à présent quelque 5,8 millions de morts mais les experts estiment que ce nombre est largement sous-estimé étant donné que de nombreux cas ne sont pas rapportés ou détectés.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait récemment estimé le nombre de contaminations à 397 millions. Environ 10 milliards de doses de vaccin ont également déjà été administrées.

Selon les donnés de l'institut américain, les États-Unis comptabilisent le plus grand nombre d'infections (77 millions). Ils sont suivis de l'Inde (42 millions) et du Brésil (27millions).

Le nombre de décès s'accélère

Le nombre de nouveaux décès liés au coronavirus a augmenté de près de 15% la semaine dernière dans le monde. Plus de 67.000 victimes supplémentaires ont succombé à la pandémie. Selon des données publiées mardi soir par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, l'augmentation des décès est notamment très importante dans une partie de l'Asie et en Méditerranée orientale. Elle est très peu élevée en Europe.

En revanche, la situation est stable sur le continent américain, et elle s'est améliorée en Afrique et dans le Pacifique occidental. Mardi, un responsable de l'organisation avait déploré que plus de 500.000 victimes aient été enregistrées depuis l'arrivée du variant Omicron.

De son côté, le nombre de nouveaux cas de Covid, à plus de 19 millions, a reculé de 13% au total la semaine dernière. La situation s'est améliorée dans toutes les régions sauf en Méditerrannée orientale.

Depuis un mois, environ 97% des infections séquencées ont été liées à Omicron. Ce variant est désormais présent dans presque tous les pays, ajoute l'OMS.

L'un de ses sous-lignages contagieux augmente dans de nombreux territoires et sa virulence devra être encore davantage évaluée. Au total, près de 5,8 millions de personnes ont succombé au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Environ 400 millions ont été infectées.