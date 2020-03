Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Confinement général

La France, après l'Italie et l'Espagne, entame un confinement général, seuls les déplacements "absolument nécessaires" étant autorisés pour au moins 15 jours. Mesure similaire en Belgique à partir de mercredi, jusqu'au 5 avril.

En Allemagne, la population est appelée à "rester à la maison" et à renoncer aux vacances. Au Royaume-Uni, elle doit éviter tout "contact social".

En Grèce, les autorités prennent des mesures de confinement dans les camps de migrants. Athènes impose, comme l'Italie, une période de confinement de 14 jours à tous les voyageurs arrivant sur son territoire.

Israël interdit les déplacements "non-essentiels". L'Ukraine ferme ses espaces publics. Le Danemark renforce ses mesures en interdisant les rassemblements de plus de dix personnes et en imposant la fermeture des commerces, sauf supermarchés et pharmacies.

Finis les rassemblements et marchés en Algérie.

© AP



Frontières sous contrôle

Selon la chancelière allemande, Angela Merkel, les pays membres de l'UE sont "tous d'accord pour imposer pendant 30 jours une interdiction" d'entrée dans l'Union, "avec quelques exceptions" mineures.

Le Canada ferme ses frontières aux étrangers à l'exception des Américains, le Chili ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, la Colombie aussi.

La Tunisie ferme ses frontières aériennes et terrestres. Chypre interdit à partir de samedi et pour deux semaines la majorité des vols passagers en provenance de l'étranger. Le Mali suspend dès mercredi les vols commerciaux en provenance des pays affectés.

© AP



Etat d'urgence

La Suisse, l'Arménie, la Moldavie et le Kazakhstan ainsi que deux régions d'Ukraine déclarent l'état d'urgence. Mêmes mesures pour les deux plus grandes villes du Brésil, Rio de Janeiro et Sao Paulo.

En Israël, le service de sécurité intérieure Shin Beth est autorisé à collecter des données sur les citoyens pour lutter contre la propagation du virus.

La Bosnie décrète l'état de catastrophe, permettant de déployer l'armée pour construire des camps de quarantaine.

La Tunisie impose un couvre-feu de 18h00 à 6h00 du matin.

L'Australie interdit à ses citoyens de voyager à l'étranger et demande à ses ressortissants de regagner le pays.

© AP



Plus de 7.800 morts

Le nouveau coronavirus a fait au moins 7.842 morts dans le monde, et plus de 191.000 cas d'infection ont été dénombrés depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles à 20h00 (HB).

La Chine dénombre 80.900 cas (3.237 décès et près de 68.900 guérisons). Suivent l'Italie avec 2.503 morts pour 31.506 cas, l'Iran avec 988 morts (16.169 cas), l'Espagne avec 491 morts (11.178 cas) et la France avec 175 décès comptabilisés (7.730 cas).

Premier mort au Brésil, un homme de 62 ans à Sao Paulo, et en Turquie, un homme de 89 ans. Les Etats-Unis atteignent la centaine de morts et la Gambie identifie son premier cas de contamination.

- Scénario cauchemar -

A Londres, des scientifiques disent craindre pour le Royaume-Uni une catastrophe avec des centaines de milliers de morts et un système de santé submergé.

Une estimation de 55.000 cas dans le pays semble "raisonnable", déclare le conseiller scientifique du gouvernement.

© AP



Vaccin "avant l'automne"

La présidente de la Commission européenne dit espérer un vaccin "avant l'automne", après une rencontre avec les responsables d'un laboratoire allemand.

Des chercheurs australiens annoncent avoir cartographié la dynamique de la contre-attaque immunitaire de l'organisme contre le nouveau coronavirus.

Le laboratoire français Sanofi est prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'anti-paludique Plaquenil, pour traiter 300.000 malades.

Le nouveau coronavirus peut survivre plusieurs heures hors du corps humain, sur des surfaces diverses (deux à trois jours) ou même dans l'air (trois heures), d'après une étude publiée mardi.

© AFP



Tourisme

Plus de 1.700 personnes sont bloquées sur un bateau de croisière dans le port sud-africain du Cap (sud-ouest), par crainte que certains ne soient porteurs du nouveau coronavirus après avoir voyagé en avion avec un porteur du virus.

Lieux de culte fermés

L'Algérie ferme toutes les mosquées et les lieux de culte.

Le sanctuaire de Lourdes (sud de la France) ferme ses portes "pour la première fois" de son histoire.

© AFP



Annulations, reports, etc

L'Union des associations européennes de football (UEFA) annonce le report de la coupe d'Europe des Nations à 2021.

En France, la course cycliste Paris-Roubaix, qui devait se courir le 12 avril, est reportée, comme le tournoi de tennis de Roland-Garros, déplacé en septembre. Le Tour des Flandres est annulé.

Le PGA Championship, deuxième Grand Chelem de golf, est reporté.

Le sommet prévu les 26 et 27 mars à Bruxelles entre les 27 dirigeants de l'Union européenne sera remplacé par une vidéoconférence.

La Serbie reporte ses élections législatives prévues en avril - idem en Macédoine du Nord voisine -, après avoir décrété l'état d'urgence et un couvre-feu, fermé ses frontières aux étrangers et fermé les écoles.

© AFP



Casinos fermés à Las Vegas

A Las Vegas, les célèbres hôtels et casinos vont fermer leurs portes pour plusieurs semaines.