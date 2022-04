Chaque jour, ils en démantèlent quatre à cinq mille, a déclaré vendredi soir le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal. Il s'agit notamment de grenades et de mines non explosées, ainsi que d'explosifs laissés par les soldats russes en retraite dans les maisons et les voitures, voire sur les corps des personnes décédées.

En collaboration avec les Nations unies, un plan d'action pluriannuel visant à localiser et à éliminer les mines et autres explosifs dans le pays est en cours d'élaboration, a ajouté Denys Chmyhal. Il comprend une campagne publique visant à avertir les gens des dangers de ce que le Premier ministre ukrainien appelle "les vestiges du monde russe". Sur une carte interactive du site web du Service national de lutte contre les catastrophes, les gens peuvent voir où des mines ont été trouvées et quelles zones sont potentiellement dangereuses.