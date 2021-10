La jupe et les escarpins, c'est terminé chez SkyUp Airlines! La compagnie aérienne ukrainienne a décidé d'offrir des uniformes plus confortables à ses hôtesses de l'air et ses stewards, épingle la RTBF. Dans le cadre d'une enquête interne, les employées ont fait remarquer que leurs pieds et leurs jambes souffraient durant les heures de travail, à force de porter des hauts talons.

C'est pourquoi les hôtesses de l'air porteront dès le 22 octobre des baskets blanches de la marque Nike et des pantalons fluides. Elles porteront également un t-shirt blanc au lieu d'un chemisier sous leur veste de costume ample. Les hommes auront également droit à une nouvelle tenue, plus simple et confortable: un costume léger, un t-shirt et des baskets noires.

Ces nouveaux uniformes avaient été annoncés par SkyUp Airlines il y a quelques mois, mais la compagnie vient de publier une vidéo de présentation, qui fait le buzz.