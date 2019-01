Cinquante ans après les premiers pas de l’homme sur la Lune, la surface de notre satellite naturel, un temps délaissée par l’exploration spatiale, suscite à nouveau intérêt et excitation, un retour en grâce qui sera très visible en 2019.

La Chine en tête, qui a démarré fort l’année en faisant alunir le 3 janvier 2019 un engin sur la face cachée et encore inexplorée de la Lune, une première mondiale qui confirme son statut de puissance spatiale. La Chine compte bien poursuivre sur sa lancée et prépare Chang’e-5, une mission de retour d’échantillons lunaires, prévue pour le moment courant 2019.

Seuls trois pays sont parvenus à se poser à la surface de la Lune, située à quelque 384.000 kilomètres de la Terre : la Russie, les États-Unis et la Chine. Et douze astronautes américains ont foulé son sol lors de six missions entre 1969 et 1972. L’Inde espère rejoindre le club fermé des pays capables d’alunir en lançant également une mission en 2019.