La polémique enfle en France après que M6 a diffusé vendredi soir un reportage en caméra cachée dans un "restaurant clandestin des beaux quartiers" de Paris. Sur les images tournées par la chaine française, on remarque que les participants et les serveurs ne portent pas de masque et ne respectent pas les gestes barrières. Si cette scène a de quoi choquer, les confidences d'un des organisateurs indignent encore davantage. Selon lui, ces dîners seraient organisés avec "certains ministres".

Abasourdis, plusieurs internautes ont mené leurs propres recherches et tenté d'identifier les personnes floutées. Selon eux, le restaurateur visible sur les images serait Christophe Leroy et l'hôte ne serait autre que Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du "Palais Vivienne", situé dans le centre de Paris.

Interpellé par plusieurs internautes sur son compte Twitter, l'ex-acheteur de l'émission Affaire conclue n'a pas tardé à réagir. "C'est totalement faux et calomnieux", a-t-il affirmé. "L'Empereur" affirme n'avoir aucun lien avec les images diffusées par M6.

Afin de faire toute la lumière sur cette affaire, le procureur de la République, Rémy Heitz, a annoncé dimanche en fin de journée avoir saisi la police judiciaire parisienne d'une enquête pour "mise en danger d'autrui et travail dissimulé".

Les internautes, eux, s'impatientent. Le hashtag #OnVeutDesNoms s'est d'ailleurs hissé en bonne place des tendances Twitter ce dimanche.

Si ces soirées ont bel et bien eu lieu, les autorités ont promis de punir les participants et ont rappelé que les règles valaient pour tout le monde!