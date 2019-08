Voici plus de dix ans que ce bus circule dans la plus grande discrétion - et pourtant à la vue de tous - entre le centre-ville et les quartiers sud et aisés de la cité phocéenne. Il a été mis en place pour doubler en été une ligne déjà existante et prise d'assaut par les touristes à cette période. Le "Spécial MDM" emprunte en outre un itinéraire moins fréquenté que la ligne classique. Le hic: les horaires et les arrêts ne sont indiqués nulle part. Seul le bouche à oreille permet de connaître le filon. Et le fait qu'elle relie le centre aux beaux quartiers ne fait qu'accentuer la polémique.

Sur Twitter, certains habitants déplorent ne pas avoir été informés, croyant à un service spécial lorsqu'il voyait passer ce bus "à moitié vide".

Quand à l'opposition politique, elle crie au "privilège" et au "clientélisme", comme le rapporte le Huffington Post. “Quand on privatise pour quelques-uns un transport public, c’est un mélange de clientélisme, de cynisme et d’incompétence à organiser les transports! C’est pathétique”, a ainsi déploré Benoît Payan, élu PS.

Du côté des habitants des quartiers déservis par la ligne, on se défend via la présidente de la Fédération des Comités d’intérêt de quartier, relayée par 20 Minutes: “Nous avons dû nous battre, faire du lobbying, comme toujours, car la ligne 19 (celle qui est doublée par le "Spécial MDM", ndlr) était saturée. Il est inutile de le faire apparaître sur les sites puisque les habitants du huitième connaissent très bien son existence!”.

Enfin, la RTM explique que “ce n’est pas une ligne mais un service spécial pour les gens qui travaillent et qui ont besoin d’une liaison normale durant la période d’été. N’importe qui peut le prendre."