Brigitte Macron a insisté lundi sur la nécessaire "neutralité" des professeurs lorsqu'elle a été interrogée, en marge d'une visite dans un collège parisien, sur la polémique sur le voile lors des sorties scolaires.

L'épouse du chef de l'Etat, elle-même ancienne enseignante, participait à la dictée d'ELA (Association européenne contre les leucodystrophies). Accompagnée du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, elle a lu à des élèves de sixième un texte inédit signé Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018.

Interrogée ensuite par des journalistes sur la polémique sur le voile lors des sorties scolaires, l'ancienne professeure de français, qui enseignait dans des établissements jésuites, s'est bornée à rappeler son attachement à la laïcité tout en approuvant la position de Jean-Michel Blanquer.

"En tant que professeure, on ne parle pas politique, on ne parle pas religion, ce n'est pas notre champ, on se doit une neutralité. Je suis laïque, ça fait partie de notre éthique, nous, profs, de ne pas influencer nos élèves. Par contre la prise de position, c'est le ministre qui l'a faite, et très bien faite, peut-être voudra-t-il nous la commenter", a-t-elle dit en lui laissant la parole.

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a répété, comme il l'a déclaré la veille, que le voile n'était pour lui "pas un idéal de société" au nom de "l'égalité hommes-femmes".

Si la loi autorise le port du voile pour les mères accompagnatrices en sorties scolaires, "nous ne souhaitons pas encourager le phénomène", avait-il précisé dimanche.

"Je ne pense pas que ce soit un sujet si important que cela et je suis d'accord pour dire que les mamans doivent se sentir incluses dans l'école, donc une loi pourrait être contre-productive", a-t-il nuancé.

"Mais nous souhaitons que les petites filles ne vivent pas dans l'idée que c'est une bonne chose de vivre avec le voile. Dans des pays non-démocratiques, il y a des femmes qui sacrifient leur vie, leur liberté, pour l'égalité hommes-femmes", a-t-il conclu.

"Vous avez en France une extrême-gauche communautariste et une extrême droite qui se plaisent à cultiver ce sujet", a regretté le ministre.

Un élu RN a créé une vive polémique vendredi en demandant à une femme qui accompagnait un groupe d'enfants à l'assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne-France-Comté d'ôter son voile.

Ce sujet divise jusqu'au sein du gouvernement. La porte-parole Sibeth Ndiaye a estimé que la présence de mères accompagnatrices voilées ne posait "pas de difficultés" et que cela permettait au contraire une meilleure "intégration" de ces femmes.

Christian Jacob, tout juste élu président de LR, a lui réclamé lundi l'interdiction du voile lors des sorties scolaires.