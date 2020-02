Un Picasso pour 100 euros. Plus d’une personne, voyant arriver cette proposition sur sa boîte mail, se demanderait où est l’arnaque. Mais quand rendez-vous est donné au musée Picasso, à Paris, avec Péri Cochin, animatrice et productrice de télévision, qu’on a vue aux côtés de Laurent Ruquier, femme ô combien dynamique à l’origine de cette action caritative qui vit sa deuxième édition, le doute n’est plus permis, on est dans du très sérieux.

À l’entrée du musée, un panneau noir est percé d’une fenêtre où est présentée la Nature morte en question, une œuvre aux influences cubistes réalisée en 1921 dans un format plat très rare dans la production de Picasso. "Le 30 mars prochain à 18 h, dans les locaux de Christie’s, à Paris, ce tableau expertisé un million d’euros changera de propriétaire", commence Péri Cochin, intarissable lorsqu’il s’agit d’expliquer comment l’idée d’une telle loterie a germé dans son esprit.

