Situé dans la région du Molise, à seulement 2 heures de Rome et 40 minutes de la côte adriatique, le petit village a tout pour plaire. Mais cet été, la pandémie de coronavirus a rendu les touristes plus frileux.

Pour contrer cette tendance, et amener du monde malgré tout dans le village, le maire de la ville a décidé de permettre à plusieurs chanceux de s'y rendre gratuitement. Le projet permet d'offrir 40 séjours gratuits d'une semaine, entre juillet et septembre dans des maisons mises à disposition par leurs habitants.

L'initiative a de quoi en séduire plus d'un ! Et le succès a été au rendez-vous, a tel point que les organisateurs ont dû annoncer ne plus accepter de nouvelles demandes.

Sur leur site web, ils expliquent travailler dur pour gérer au mieux ce buzz. "Plus de 5000 e-mails sont arrivés de manière inattendue et leur gestion - pour nous en tant que petite association - prend beaucoup de temps. En attendant, nous avons déjà confirmé le séjour à San Giovanni in Galdo aux personnes désignées comme cessionnaires pour les premières semaines. Dans les prochains jours, nous contacterons les personnes "sélectionnées" pour les séjours restants".

Cette nouvelle initiative pourrait déboucher sur un nouveau réseau d'hospitalité, sans frais, dans tout la région.

Affaire à suivre, donc...