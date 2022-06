En pleine campagne d'entre-deux tours des législatives, Elisabeth Borne s'est rendue ce mercredi dans le Calvados. Présente sur le marché de Villers-Bocage, la Première ministre française a été interpellée par une femme qui se demandait pourquoi Damien Abad, pourtant accusé de viols, faisait toujours partie du gouvernement Macron. Le moment a été immortalisé par des caméras de BFMTV

"Qu’un homme utilise sa stature d’homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça ne vous dérange pas?" a ainsi déclaré la femme à Elisabeth Borne. Cette dernière a immédiatement répondu, très calmement: "Bien sûr que ça me dérange".

Ce à quoi son interlocutrice a renchéri: "Alors pourquoi il est encore là ? Pourquoi personne ne dit rien ?"

La Première ministre y est alors allée d'une réponse plus précise. "Attendez madame, moi je ne suis pas juge vous savez", commence Élisabeth Borne. Avant d'ajouter: "C’est essentiel que sur ces sujets la parole des femmes (…) soit entendue. En tant que Première ministre, je le dis aussi en tant que femme, il faut permettre à la justice d’établir les faits. Il ne faut pas hésiter à aller porter plainte. (…) Je ne suis pas un juge et les enquêtes ne se font pas avec des témoignages anonymes. Tout est fait pour (…) accueillir au mieux les femmes pour qu’elles puissent déposer plainte et que la justice puisse établir des faits".

Pour rappel, le ministre des Solidarités, Damien Abad, déjà mis en cause pour violences sexuelles, est visé par de nouvelles accusations de la part d'une femme qui dit avoir subi une tentative de viol en 2010.