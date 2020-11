Le rappeur pourrait voler une partie de l’électorat noir au candidat démocrate.

Il n’y aura pas que deux candidats à la présidence. Plus de 1 200 autres Américains sont en effet en lice dans la course à la Maison Blanche. Parmi eux, le rappeur américain Kanye West. L’époux de Kim Kardashian pourrait nuire à Joe Biden en s’adjugeant une partie des voix de l’électorat afro-américain. "On ignore la puissance électorale de Kanye West mais il n’est pas impossible qu’il prenne des voix à Joe Biden dans les États les plus divisés, où ça se jouera à quelques milliers de voix, indique Tanguy Struye, professeur en relations internationales à l’UCLouvain et spécialiste de la politique américaine. On ne saura qu’après les élections si sa candidature aura favorisé Trump mais il y a un risque même si la population noire américaine a plutôt tout intérêt à privilégier le vote utile, en optant pour Biden."

