L'Espagne suit le chemin cauchemardesque tracé par l'Italie.

Depuis plusieurs jours, l'Italie bat de tristes records... Il y a trois jours, le gouvernement déplorait près de 800 morts et 6.557 nouveaux cas de contamination. Du jamais vu. Malheureusement, d'autres pays en Europe risquent de vivre les mêmes heures sombres. Et l'Espagne est en première ligne.

Hier, les Ibériques déploraient 462 nouveaux décès recensés, ce qui porte le bilan à 2.182 morts. Aujourd'hui, l'état espagnol faisait état de 514 morts en 24 heures soit 2.696 au total. Le pays est le troisième pays le plus touché par le virus, derrière la Chine et l'Italie. Pour plusieurs raisons, l'Espagne pourrait rapidement connaître une croissance encore plus forte des décès que son voisin européen. En effet, la vitesse à laquelle les Espagnols succombent au coronavirus semble être plus élevée qu’en Italie.

Explications: dix jours après le premier décès en Italie, 52 personnes sont mortes dans la Botte. Après le même délai en Espagne, il y avait 133 décès. En moyenne, le taux de mortalité augmente de 35% en Italie contre 49% en Espagne. Nos confrères d'HLN ont tenté d'expliquer ce phénomène très inquiétant. Selon le média flamand, ce sont "les mesures prises trop tardivement, comme dans d'autres pays, par un gouvernement minoritaire, et donc affaibli, ou encore une structure étatique décentralisée et des régions semi-autonomes, comme la Catalogne, ne facilitant pas des actions coordonnées."

Autre élément qui peut expliquer la situation: les maisons de repos espagnoles sont beaucoup plus touchées qu'en Italie. "À Madrid, par exemple, des infections ont été signalées dans 20% de ces institutions. Le parquet général a d’ailleurs annoncé une enquête après la découverte par de militaires de personnes âgées abandonnées, parfois même mortes dans leur lit, dans des maisons de retraite. En Espagne, 87% des personnes décédées ont plus de 70 ans."