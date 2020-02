Après la Chine, c'est donc à présent l'Italie qui connaît une mise en quarantaine sans précédent, alors que le coronavirus s'est répandu à toute allure ces derniers jours dans le nord du pays - contaminant plus d'une centaine de personnes -, tout comme il a gagné avec force la Corée du Sud et l'Iran. C'est ainsi que, dimanche, les 52000 habitants de onze villes italiennes se sont réveillés en quarantaine, tandis que les pays voisins de l'Italie, notamment la France et l'Autriche, ont fait savoir qu'ils suivaient avec attention, sans paniquer, l'évolution de la situation sanitaire dans la péninsule. Mais pourquoi le coronavirus continue-t-il de se transmettre à ce point, malgré les mesures mises en place?