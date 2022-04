C’est une bien triste nouvelle que l’on a appris lundi soir. Le petit Sasha qui était porté disparu depuis le 10 mars est décédé. C’est sa maman qui a partagé l’information sur son compte Instagram.

Sasha, quatre ans, et sa grand-mère avaient quitté leur maison près de Kiev au début du mois de mars. Ils avaient embarqué à bord d’un bateau sur le Dniepr, le fleuve qui borde Kiev et qui se jette dans la mer Noire. La ville étant encerclée par les Russes, la fuite en bateau était la seule solution pour échapper aux combats. Les parents du petit garçon, eux, n’avaient pas pu fuir. Malheureusement, lors du voyage, l’embarcation avait chaviré, provoquant le décès de la grand-mère de Sasha et de cinq autres passagers.