Hommage à un média alternatif, symbole de la rareté et écho à la théorie du cygne noir, donc de l'imprévu : le char-volatile intrigue...

Bien que le 1er mai, à Paris, fut chaud sur le plan revendicatif et pas épargné par les violences, la Ville-Lumière ne s'est pas, comme craint en amont, muée en "capitale de l'émeute". Débordements il y a eu, certes : plusieurs centaines de manifestants "radicaux" se sont distingués, à coup de jets de pavés, de vitrines brisées et d'intrusion au sein d'un hôpital avec dégradation de matériel médical. Mais dans l'ensemble, la situation est globalement restée sous contrôle.

Un phénomène intrigue toutefois : l'utilisation de deux chars géants, réalisés en carton pâte, par les plus vindicatifs des manifestants. L'un réalisé à l'effigie d'un cygne blanc, l'autre d'un cygne... noir. C'est autour de La Rotonde, fermée à la demande de la préfecture de police comme près de 600 commerces sur l'axe de la manifestation, où les tensions étaient les plus vives, que les volatiles géants furent déployés par les black blocs.

Ils permettaient aux radicaux d'avancer sur les forces de l'ordre, retranchés derrière les ailes de leur création mobile.

Mais pourquoi donc un cygne, et surtout pourquoi un cygne noir ?

Primo, le cygne noir est le logo d'un média alternatif en ligne, Thinkerview, qui propose, dixit sa description officielle, des "interviews et perspectives alternatives dans un monde aux informations formatées".

Sur Twitter, ThinkerView a d'ailleurs remercié ses followers de la présence du symbole lors des affrontements.

De manière plus générale, il est à noter que la théorie du cygne noir est une théorie que l'on doit au statisticien Nassim Nicholas Taleb, et symbolise la puissance de l'imprévu. On la raccorde à un événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler et qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Une métaphore de la rébellion d'une partie de la population, restée longtemps sous silence, mais qui sort désormais de sa réserve ? Reste que le char hommage au "Black Swan" a été saisi par les autorités. Avec cette question de fond, pendante : comment un objet aussi imposant a-t-il pu être amené au cœur d'une manifestation dite "sécurisée" ?

La neutralisation du cygne noir en vidéo :