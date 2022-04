Après un premier tour laborieux, une nouvelle campagne commence. Cette fois, les données sont plus claires et aucun candidat ne pourra se cacher. Si le scénario de 2017 se répète, les positions ne sont plus tout à fait les mêmes. Emmanuel Macron ne peut plus jouer sur le vent de fraîcheur qu’il a incarné il y a cinq ans et Marine Le Pen a de nouveaux arguments à faire valoir, bien aidée par une campagne atypique où elle s’est évertuée à lisser son image, reléguant au second plan ses idées et son programme, toujours aussi radicaux.

Mais, Zemmour éliminé, la candidate du Rassemblement national sera plus exposée et le plus dur commence certainement aujourd’hui pour la fille de Jean-Marie Le Pen. Pour autant, peut-elle l’emporter au second tour et accéder à l’Élysée ? "Elle a beaucoup plus de chances qu’il y a cinq ans, juge Vincent Laborderie, politologue à l’UCLouvain. À l’époque, elle n’en avait quasi aucune, mais aujourd’hui on voit dans les sondages du second tour qu’elle est presque à égalité avec Macron. Il y a une chance sur deux qu’elle soit élue. Quand on voit les estimations, on est même dans la marge d’erreur. Il faudra voir ce qu’il se passe dans les semaines à venir, mais elle a très clairement ses chances même si elle n’est pas favorite." Et dans les jours à venir se tiendra le très attendu débat d’entre-deux-tours.

Un rendez-vous électoral primordial et très regardé qui pèse lourd sur le résultat final, une bataille remportée haut la main par le candidat d’En marche lors de la précédente élection présidentielle. Mais la donne a changé. "Elle ne peut qu’être mieux préparée à ce débat", confie le politologue Pierre Vercauteren.