Ce n'est plus un secret: l'état de santé de Vladimir Poutine fait actuellement couler beaucoup d'encre,. Ce vendredi, nous vous relayions cette autre information selon laquelleen début de semaine après avoir été terrassé par une "maladie mystérieuse grave".

Bref les rumeurs vont bon train et un article paru dans l'édition de ce jeudi de Paris Match pointe une nouvelle interrogation. En effet, nos confrères révèlent que le président russe, pour ses déplacements à l'étranger depuis 2019, est accompagné systématiquement d'une personne chargée de "collecter ses déjections naturelles". Cette personne placerait les déjections "dans des pochettes afin de ne laisser aucune trace et de tout rapporter au pays dans une valise spéciale". Le but est donc d'empêcher le monde extérieur d'analyser les urines et extréments du président russe, qui pourraient contenir "des informations capitales" comme de l'ADN ou des traces de maladies éventuelles.

Paris Match précise qu'en visite en France en 2017, où il avait rencontré Emmanuel Macron à Versailles, Vladimir Poutine avait déjà eu recours à la pratique.