Une mésaventure dont l'entreprise se serait bien passée...

Le président américain a visité ce vendredi 5 juin les locaux de Puritan Medical Products, dans l'Etat du Maine. L'entreprise qui produit les écouvillons nécessaires pour les tests de coronavirus a accueilli Donald Trump.... à nouveau sans masque. L'homme s'est baladé entre les employés, munis de masques et de charlottes, discutant avec quelques-uns d'entre eux. Le locataire de la Maison-Blanche est même allé jusqu'à attraper un écouvillon et à le porter jusqu'à son visage démuni de toute protection. Comme on peut le voir sur la vidéo, le milliardaire a ensuite vanté les mérites de cette production "Made in USA".

Si la publicité n'est certainement pas mauvaise pour l'entreprise, la visite présidentielle lui a toutefois coûté cher. En effet, Puritan Medical Products n'a eu d'autre choix que de détruire toute une partie de sa production après le départ de Donald Trump, comme le rapporte USA Today. Tous les écouvillons produits durant la visite ont ainsi été tout bonnement jetés à la poubelle pour des raisons sanitaires. “La production était très limitée (vendredi) et les machines n’ont tourné que pendant la visite du président", a toutefois relativisé le porte-parole de l'entreprise auprès du quotidien américain. On ignore cependant la quantité exacte de ces cotons-tiges qui a dû disparaître.

© AP



L'affaire a suscité la polémique aux Etats-Unis et plus particulièrement dans l'Etat où se trouve l'entreprise. En effet, dans le Maine, encore un tiers des maisons de repos souffraient d'une pénurie de tests au mois de mai. A plus grande échelle, le pays a dû mal à déployer une stratégie de dépistage plus importante au vu du manque encore trop grand de ces fameux écouvillons, que Puritan Medical Products est l'une des deux seules entreprises américaines à produire.