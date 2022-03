En frappant au portefeuille les oligarques proches, les Occidentaux espèrent faire plier le régime.

Il y avait cette longue table tout au bout de laquelle Vladimir Poutine avait installé Emmanuel Macron et d’autres dirigeants occidentaux. Cette distance, aussi, que le président russe avait prise avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valéri Guérassimov pour leur ordonner de mettre en alerte la "force de dissuasion" - comprenez : nucléaire - de l’armée russe. Ou encore cette mise en scène du chef face aux membres du Conseil de sécurité, venu écouter ce qu’il voulait entendre de ces haut placés, en en humiliant l’un ou l’autre au passage - Sergueï Narychkine, le directeur du Service des renseignements extérieurs (SVR), s’en souviendra encore longtemps. Et puis cette manière qu’il a eue d’annoncer à son peuple, enfermé dans son révisionnisme historique, le déclenchement d’une guerre qui ne dit pas son nom.

Autant de moments qui ont renforcé l’image d’un homme de plus en plus isolé et paranoïaque, et fait resurgir une question : qui écoute-t-il encore ?

Peu de contacts humains

Vladimir Poutine "avait tendance à s’éloigner de la routine quotidienne depuis plusieurs années", laissant régler les problèmes sociaux et économiques par d’autres, son Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, ou de jeunes technocrates, dont il s’est entouré à partir de 2015, des exécutants chargés de mettre en œuvre ses décisions stratégiques sans remettre en question sa politique. "L’un des plus gros problèmes du régime, c’est qu’il n’y a pas de discussions sur la politique actuelle. Poutine a perdu le besoin d’écouter les conseillers depuis longtemps", explique la politologue Tatiana Stanovaya, qui s’est spécialisée dans l’analyse du fonctionnement de l’élite russe. "Cela s’est aggravé" avec sa volonté de se concentrer sur les enjeux géostratégiques et de sécurité - "sa mission historique".

La pandémie de Covid-19 n’a rien arrangé. Elle "a eu un impact en isolant Poutine davantage et en le privant de la possibilité d’avoir des contacts humains", éclaire l’experte, qui dirige le cabinet d’analyse R.Politik. "Avant, il participait personnellement à de nombreux événements, il pouvait être accessible aux personnes qui travaillaient avec lui au Kremlin, aux hommes d’affaires, voire aux acteurs. Et vous aviez la possibilité de lui passer un petit papier ou d’échanger quelques mots. Mais, maintenant, c’est fini. Il est vraiment beaucoup plus difficile pour Poutine de rester en contact, même émotionnellement, avec les gens qui sont en charge de la politique de l’État." Il est d’autant plus détaché qu’il se tient aussi à l’écart d’Internet.

(...)