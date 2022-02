Avec un peu plus de 6 000 ogives, dont 1 600 qui sont d’ores et déjà déployées depuis le sol, depuis un sous-marin ou depuis un avion, le président Poutine dispose aujourd'hui du premier arsenal nucléaire au monde. Les ogives peuvent être de courte portée (max. 100 km), intermédiaires (jusqu’à 500 km) ou intercontinentales (+ de 500 km). "Les missiles de courte portée ne peuvent pas être interceptés, on n’a pas le temps de les localiser et d’évaluer leur trajectoire. Ceux de longue portée, par contre, si, en provoquant une explosion près de l’ogive ou en touchant le cône. Il pourrait alors y avoir des risques de radiation en raison des débris tombés au sol mais ceux-ci seraient alors locaux", explique André Dumoulin.

Depuis dix ans, la Russie a largement modernisé son arsenal. Ses missiles ont gagné en puissance. Vladimir Poutine n’est d’ailleurs pas peu fier de celui que l’Otan a surnommé "Satan 2", le plus gros missile nucléaire intercontinental jamais conçu, pouvant frapper à plus de 10 000 kilomètres et qui pourrait, selon les autorités russes, détruire un territoire grand comme la France ou comme le Texas. Jusque-là, c’était la Tsar Bomba en Sibérie qui était la plus puissante des bombes thermonucléaires jamais construites par l’homme. Longue de 8 mètres de long et avec un diamètre de 2 mètres, la Tsar Bomba dégage une puissance supérieure à 50 000 kilotonnes.

Si elle venait à tomber sur un hôtel de ville, la boule de feu nucléaire serait alors de 113 kilomètres carrés, tandis qu’un souffle lourd balayerait une surface de 200 kilomètres carrés, détruisant les bâtiments en béton et faisant presque 100 % de décès. Au total, plus de 8 000 kilomètres carrés seraient impactés. Dans un pays comme la France, par exemple, plus de 6 millions de personnes périraient dans la catastrophe, qui ferait également plus de 2,5 millions de blessés, selon Slate. Sans oublier les conséquences des radiations sur une surface bien plus large, ce qui viendrait gonfler ces chiffres morbides sur des années.