Vladimir Poutine a prononcé mercredi devant les parlementaires russes son discours annuel sur l'état de la Nation, sur fond de tensions avec l'Occident et avant des manifestations de soutien à l'opposant Alexeï Navalny menacées d'une lourde répression.

Voici les cinq points à retenir de ce discours, relativement court pour le président russe, d'une heure et 18 minutes:

La "ligne rouge"

"J'espère que personne n'aura l'idée de franchir une ligne rouge avec la Russie", a-t-il prévenu, précisant aussitôt: "nous déterminerons nous-mêmes par où elle passe".

Sur fond de conflit en Ukraine, de passes d'armes diplomatiques autour du sort d'Alexeï Navalny, d'accusations d'espionnage ou de cyberattaques et de nouvelles sanctions, les tensions entre Moscou et l'Occident sont au plus haut.

Dans ce contexte, M. Poutine et son homologue américain envisagent, à l'initiative de Joe Biden, une rencontre dans un pays tiers.

Coronavirus

"Nos scientifiques ont fait une véritable percée. La Russie dispose désormais de trois vaccins fiables contre le coronavirus" dont son produit phare, le Spoutnik V, s'est félicité Vladimir Poutine, qui vise "l'immunité collective à l'automne".

Si la Russie assure avoir géré l'épidémie de manière "plus efficace" que les pays européens et se vante des commandes internationales de Spoutnik V, les chiffres de la mortalité divergent fortement.

Les données gouvernementales faisaient état mercredi de 106.706 décès quand l'agence des statistiques Rosstat en avait recensé au moins 224.000 à fin février, ce qui place la Russie parmi les pays les plus touchés au monde.

Economie

"Le plus important maintenant est d'assurer la croissance des revenus des citoyens", a-t-il affirmé alors que l'économie stagne depuis des années, indépendamment de la pandémie. Il a promis un "soutien direct" aux familles avec enfants et dit vouloir lutter contre l'inflation.

"Le pays ne peut avancer que quand ses régions se développent", a-t-il ajouté, promettant d'importantes subventions à ces territoires déjà dépendants de l'argent de Moscou.

Ces promesses interviennent quelques mois avant les législatives de septembre. Si Vladimir Poutine est toujours populaire, le parti au pouvoir Russie Unie est bien moins apprécié. Il est en tête des intentions de vote, mais avec seulement 21% des voix selon un sondage datant de mars du centre indépendant Levada.

Bélarus

C'est le seul dossier international précis qu'il a cité, évoquant une tentative de coup d'Etat annoncée ce weekend dont aurait été victime le président Alexandre Loukachenko.

En Occident, "tout le monde prétend qu'il ne se passe rien du tout" mais "que se serait-il passé si la tentative de coup d'Etat avait été effectivement entreprise?", a-t-il demandé.

Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine accusent tous les deux l'Occident de déstabiliser leur pays. Ils se verront à Moscou jeudi, des analystes estimant qu'ils pourraient annoncer de nouvelles mesures d'intégration entre les deux pays, plaçant un peu plus Minsk sous tutelle russe.

Climat

"Nous devons relever les défis du changement climatique" et "créer une industrie pour le recyclage des émissions de carbone", a-t-il assuré.

Pour les scientifiques, la Sibérie et l'Arctique comptent parmi les régions les plus exposées au changement climatique. Elles ont enregistré récemment des records de chaleur et de gigantesques incendies.

Mais la Russie voit du positif au réchauffement climatique, comme le développement d'une route commerciale maritime dans l'Arctique reliant Europe et Asie.

Jeudi, M. Poutine présentera son approche climatique au sommet virtuel proposé par Joe Biden.