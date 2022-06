Lors d'une une rencontre télévisée avec de jeunes entrepreneurs, le dirigeant russe a déclaré qu'"un pays comme la Russie ne pouvait pas se renfermer sur lui-même".

Malgré les sanctions imposées par l'Occident suite à l'invasion russe de l'Ukraine et la fuite d'un nombre important d'entreprises et d’investisseurs, Kiev se dit optimiste quant à son économie: "Nous ne referons pas l'erreur de l'Union soviétique", affirme Poutine. "Nous nous étions isolés et avions créé de nos propres mains ce que l’on appelle le Rideau de fer."

Pour ce faire, la Russie pourrait se tourner vers d'autres superpuissances économiques comme la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient.