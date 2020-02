Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s'élevait à 85.919, dont 2.941 décès, dans 61 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 17h00 GMT.

1.802 nouvelles contaminations ont été recensées depuis le décompte réalisé la veille à 17h00 GMT.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, comptait 79.251 cas, dont 2.835 décès. 427 nouvelles contaminations et 47 nouveaux décès y ont été annoncés entre vendredi 17h00 GMT et samedi 17h00 GMT.

Un premier mort aux USA, un nouveau cas à Tenerife

Ailleurs dans le monde, 6.668 cas étaient recensés samedi à 17h00 GMT, dont 106 décès et 1.375 nouveaux cas.

La France a dépassé les 100 cas. Sur ces 100 cas, 12 personnes sont guéries, 2 sont mortes et 86 hospitalisées, dont 9 dans un état grave, a détaillé le numéro deux du ministère de la Santé lors d'une conférence de presse.

Une première personne est également décédée du coronavirus aux Etats-Unis, dans l'Etat de Wahsington, apprend-on samedi. Autre information nouvelle: un nouveau cas d'infection a été identifié samedi à Tenerife. Il s'agit d'un touriste italien, a annoncé le service de santé des îles Canaries sur Twitter. Le touriste était isolé depuis le 24 février dans sa chambre d'hôtel. La personne a été transférée dans un hôpital de l'île et son état de santé est bon. Il existe actuellement six cas confirmés aux îles Canaries: cinq à Tenerife et un à La Gomera.

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (3.150 cas dont 813 nouveaux, 17 décès), l'Italie (1.128 cas dont 240 nouveaux, 29 décès), l'Iran (593 cas dont 205 nouveaux, 43 décès) et le Japon (230 cas dont 20 nouveaux, 11 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess amarré au large de Yokohama. Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé