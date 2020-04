L'Espagne a recensé 19.478 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.



En 24 heures, 585 morts ont été enregistrées, a précisé le ministère dont la méthodologie a changé afin d'homogénéiser les statistiques envoyées par les différentes régions, ce qui a entraîné une modification des bilans des jours précédents. Jeudi, le bilan global s'était élevé à 19.130 avec 551 nouveaux morts en 24 heures dans le troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les Etats-Unis et l'Italie. Mais ce chiffre n'est plus comparable avec celui de vendredi en raison du changement de méthodologie. Le bilan national, qui n'inclut que les personnes testées positives au Covid-19, est contesté par plusieurs régions qui affirment que des milliers de personnes supplémentaires non comptabilisées dans le bilan sont mortes alors qu'elles présentaient des symptômes de la maladie.

La Catalogne (nord-est) par exemple, dont le nombre de morts dans le bilan national est de 3.752, évoque un chiffre de plus de 7.500 morts. Le nombre de cas confirmés en Espagne a progressé d'environ 5.200 à plus de 188.000 alors que le nombre de tests pratiqués augmente, a encore indiqué le ministère. Au plus fort de l'épidémie, le virus a tué jusqu'à 950 personnes le 2 avril. L'Espagne est soumise depuis le 14 mars à l'un des confinements les plus stricts d'Europe, qui a été prolongé jusqu'au 25 avril inclus. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a annoncé la semaine dernière qu'il devrait l'être encore même s'il sera certainement assoupli.