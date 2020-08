Une vingtaine de foyers majeurs étaient encore en activité dimanche, dont le LNU Lightning Complex et le SCU Lightning Complex, respectivement au nord et au sud-est de San Francisco.

Le LNU a déjà traversé plus de 138.000 hectares, ce qui en fait le deuxième incendie le plus important en périmètre de l'histoire de la Californie, derrière le Mendocino Complex, et ses 185.000 hectares partis en fumée en juillet 2018.

Le SCU Complex est lui déjà le troisième incendie le plus ravageur, avec plus de 137.000 hectares détruits, alors qu'il n'était contenu qu'à 10% dimanche matin.

Au total, sur l'ensemble des feux d'ampleur répertoriés en Californie, qui ont fait au moins cinq décès, plus de 1.000 bâtiments ont été détruit, dont 845 pour le seul LNU Complex, qui était contenu à 17% dimanche.

Près de 240.000 personnes ont été évacuées dans le "Golden State", le surnom de cet Etat, a indiqué dimanche Daniel Berlant, porte-parole de l'agence californienne de protection contre les incendies, CalFire, dans un vidéo postée sur Twitter.

Les autorités californiennes ont reconnu que les effectifs étaient, dans un premier temps, insuffisants pour lutter efficacement contre autant d'incendies de grande ampleur.

Mais les pompiers de Californie ont reçu, ces dernières heures, le renfort d'hommes et de matériel venus de plusieurs Etats américains, notamment l'Oregon, le Texas, l'Arizona ou le Nouveau-Mexique, a annoncé le porte-parole de CalFire.

Environ 200 hommes de la Garde nationale ont également été mobilisés, et environ 14.000 pompiers étaient à pied d'oeuvre dimanche.

Dimanche, les soldats du feu pouvaient compter sur plus de 200 appareils volants, avions et hélicoptères, y compris des avions militaires modifiés pour combattre les incendies.

Le gouverneur Gavin Newsom a sollicité l'aide du Canada et de l'Australie.

Déjà sous tension, la Californie se préparait à vivre une nouvelle séquence météo marquée par de possibles orages jusqu'à mardi, susceptibles d'entraîner des départs de feux.

C'est déjà une série d'orages et une vague de plus de 12.000 éclairs, le week-end dernier et en début de semaine, qui ont déclenché les incendies actuellement en cours en Californie.