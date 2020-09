Noms d'oiseaux

"Le pire président que l'Amérique ait jamais eu", "un clown", "le caniche de Poutine": Joe Biden a à plusieurs reprises décoché des flèches en direction de son rival.

"Tout le monde sait que c'est un menteur", a aussi lancé l'ancien vice-président au sujet du président républicain, avant de lui demander de "la fermer".

"Il n'y a rien d'intelligent en vous", a rétorqué le président, en accusant son rival d'être une marionnette de la "gauche radicale".

Les fils Biden

Les attaques personnelles ont aussi atteint les familles des deux hommes.

Donald Trump a souvent essayé de présenter les affaires en Ukraine et en Chine de Hunter, un fils de Joe Biden, comme étant emblématiques d'une corruption supposée de la part de l'ancien vice-président de Barack Obama.

"Votre fils arrive, et il prend des milliards de dollars", a-t-il dit mardi soir à son rival.

Ce dernier a en retour laissé entendre qu'il pourrait "parler toute la nuit" de la famille Trump et de son "éthique" (une fille du président, Ivanka, travaille notamment en tant que conseillère de son père).

M. Trump a aussi assuré que Hunter Biden avait été "renvoyé" de l'armée pour consommation de drogue, provoquant une réaction outrée du démocrate.

"Mon fils, comme beaucoup de gens, avait un problème de drogue. Il l'a dépassé. Il l'a réglé. Et je suis fier de lui", a-t-il martelé.

Et il a mentionné son fils Beau, mort d'un cancer en 2015, pour attaquer des propos rapportés de M. Trump, selon lesquels il aurait qualifié des militaires de "losers".

Beau, qui a été réserviste, "n'était pas un loser. C'était un patriote", a dit M. Biden.

Suprémacistes blancs

Autre moment marquant du débat: le modérateur, Chris Wallace, a demandé au président, alors que le pays est agité depuis des mois par un mouvement historique contre le racisme, s'il était prêt à condamner les suprémacistes blancs, donnant lieu à une réponse trouble du locataire de la Maison Blanche.

M. Trump s'est dit prêt à le faire mais sans aller jusqu'à prononcer une condamnation claire. Il a, au final, après des tergiversations avec l'animateur, appelé les Proud Boys, un groupe nationaliste prônant la supériorité de la race blanche, à "reculer et à se tenir prêt".

"Mais je vais vous dire, on doit faire quelque chose au sujet des antifas", a dit dans la foulée le président au sujet de groupuscules d'extrême gauche.

Les impôts de Trump

Après la parution d'une enquête explosive du New York Times, selon laquelle M. Trump n'a payé que 750 dollars d'impôts à l'Etat fédéral en 2016 et en 2017, le sujet a évidemment été abordé.

Quand le modérateur a demandé au président de dire s'il avait payé davantage que cette somme en impôt sur le revenu à cette période, il a au début dit qu'il avait payé "des millions de dollars".

"Montrez-nous vos feuilles d'impôts", a dit M. Biden, qui a publié ses propres feuilles d'impôts pour 2019 avant le débat de Cleveland, montrant qu'avec sa femme il avait payé 299.346 dollars d'impôts fédéraux l'année dernière.

"Vous les verrez", a répondu M. Trump, sans dire quand.

Quid des résultats de l'élection?

Joe Biden s'est engagé à reconnaître le résultat de l'élection du 3 novembre, alors que Donald Trump a botté en touche.

"J'accepterai" les résultats, a assuré l'ancien vice-président démocrate. "Si ce n'est pas moi, je reconnaîtrai le résultat".

Donald Trump n'a lui pas répondu à cette question, se bornant une fois de plus à affirmer sans preuves que le vote par correspondance, qui s'annonce important en raison du Covid-19, favoriserait des "fraudes".

"On pourrait ne pas connaître (les résultats) avant des mois", a dit le président avant d'ajouter: "ça va mal finir".

"J'exhorte mes partisans à aller dans les bureaux de vote et à regarder de très près", a-t-il déclaré.

Joe Biden semble ressortir gagnant du premier duel avec Donald Tump

Les premiers sondages pointent vers un exercice réussi pour le démocrate Joe Biden, à l'issue du premier duel avec son rival à l'élection présidentielle américaine Donald Trump.

Près d'un sondé par CBS sur deux (48%) estime que le candidat démocrate Joe Biden est sorti vainqueur de ce face-à-face avec le président sortant. Les spectateurs de CNN, sont quant à eux près de six sur dix à se prononcer favorablement à l'égard de Joe Biden. Six Américains sur dix qui ont regardé le premier débat entre les candidats à l'élection présidentielle sur CNN jugent que Joe Biden a offert une meilleure performance que Donald Trump. Seuls 28% estiment que ce dernier était meilleur que Joe Biden lors de ce débat retransmis en direct depuis Cleveland en Ohio mardi soir. Environ deux tiers des sondés estiment que les propos de Joe Biden étaient plus véridiques que ceux de Donald Trump (65% pour Biden contre 29% pour Trump).

Selon un sondage de la chaine CBS, 48% des spectateurs estiment que Joe Biden était l'orateur victorieux à l'issue du tête-à-tête, 41% optent pour Donald Trump, le reste des sondés estime que l'échange était trop serré pour déterminer un gagnant. La chaine note toutefois que davantage de personnes regardant le débat étaient favorables à l'ancien vice-président Joe Biden.

Toujours selon ce sondage, le ton de l'exercice était "négatif". Alors que le duel s'est avéré chaotique, entrecoupé de critiques acerbes voir insultantes, seuls 17% des sondés parmi les spectateurs de la chaine CBS estiment avoir ressenti une émotion positive lors de ce premier débat électoral.

Parmi les sentiments mis en avant par les spectateurs, 69% se sont dits ennuyés, et seuls 17% informés lors du débat.

Selon le réseau des chaines télévisées américaines, pas moins de 100 millions de personnes devaient suivre le premier débat présidentiel américain mardi soir, entre le conservateur Donald Trump, qui joue sa réélection en novembre, et le candidat démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden.