À quelques heures de la fin de la campagne officielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'expriment sur LCI, l'une de leurs dernières prises de parole.

La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, est l'invitée de Ruth Elkrief à partir de 20h40. Elle est suivie par le président sortant, Emmanuel Macron, interrogé dès 21h.



Il s'agit pour les deux prétendants à l'Élysée des derniers moments pour attirer les électeurs vers les urnes. À compter de 23h59 ce vendredi, les deux candidats et leurs équipes seront astreints au silence jusqu'à 20h ce dimanche et la révélation des résultats.



Marine Le Pen s'exprime pour la dernière fois

Sur son bilan: "C’était une belle campagne, co-construite avec les Français pour répondre à leurs préoccupations. Je veux rendre espoir aux Français après 5 ans de chaos. Je leur propose d'en sortir."

Sur Emmanuel Macron: 'Il n'a rien proposé hormis la retraite à 65 ans. Il parle beaucoup de son bilan et il l'enjolive. C'est une preuve de faiblesse de retomber dans les vieux anathèmes de l’extrême-droite"



Sur le débat d'entre-deux-tours: "Les Français ont trouvé Emmanuel Macron très arrogant et terriblement méprisant."

Sur le quinquennat de Emmanuel Macron: "On voit des représentants politiques qui ont échoué qui sont à la table d'Emmanuel Macron, et en face il y a le peuple. Nous avons vécus 5 ans de chaos, nous pouvons retrouver la paix civile e le respect, mais pas avec le même homme".



Sur les sondages qui donnent Macron gagnant: "Les Français doivent faire mentir les sondages! Une majorité de français ne veulent plus de Emmanuel Macron. Si les Français se mobilisent, en défendant ce à quoi ils croient, alors Emmanuel Macron n'a aucune chance d'être réélu."

Sur l'Ukraine: "Je chercherai les voix de la paix, de manière plus discrète que la mise en scène utilisée par Emmanuel Macron".

Sur les législatives: "On aura le temps après la présidentielle de discuter avec les uns et les autres."

Emmanuel Macron s'exprime à son tour

Sur l'élection présidentielle: "Rien n'est joué, je veux convaincre nos compatriotes jusqu'à la dernière seconde".

Sur son projet: "Je veux convaincre que je porte un projet d'avenir pour notre pays, bon pour l'Europe, l'écologie, l'économie. Il y a une telle différence entre le projet de Madame Le Pen et le mien, le 24 avril c'est une sorte de référendum."

S'il est élu: "Si mes compatriotes me font confiance le 24 avril, j'aurais une responsabilité d'élargir et de réunir."



Sur son potentiel futur quinquennat: "Mon quinquennat sera immanquablement différent, le projet est différent et l'époque que nous vivons est différente. Il faut avoir une capacité de concerter largement les formations politiques."

Sur sa politique: "Il y a une volonté de mener une politique pour rendre la France plus juste et plus forte."

Sur la fonction présidentielle: "Elle implique une forme de solitude, j'ai beaucoup changé durant le quinquennat dans le méthode."

Sur les législatives: "Il est rare de faire confiance à quelqu'un puis de ne pas lui donner les moyens de mettre en œuvre sa politique."

