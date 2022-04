La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a accédé au second tour avec 23,15% des voix.

Selon une enquête du Cevipof, 38% des électeurs de Marine Le Pen la choisissent d'abord pour barrer la route à Emmanuel Macron. En faire un "ennemi commun" est tout l'enjeu pour la candidate du RN, résume le politologue Bruno Cautrès.

La campagne, longtemps occultée par la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine, et le débat mercredi ont mis en exergue les divergences profondes entre les deux candidats.

Europe, économie, pouvoir d'achat, relations avec la Russie, retraites, immigration: Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne sont d'accord sur à peu près rien. Et semblent incarner plus que jamais deux France. Avec d'un côté, ce que le politologue Jérôme Fourquet appelle "la France triple A, la France instagrammable, celle qui fait rêver tout le monde". Et de l'autre celle "de la relégation".

Quel que soit le vainqueur, le résultat du scrutin risque de faire beaucoup de déçus.

Le programme de Marine Le Pen en 2022

Voici les principales mesures du programme de Marine Le Pen:

Énergie

Baisser la TVA sur le gaz, le fioul et l'électricité de 20 à 5,5 %.

Construire vingt nouveaux EPR, prolonger la durée de vie des réacteurs jusqu'à soixante ans, rouvrir Fessenheim.

Mettre en place un moratoire sur l'éolien et le solaire, démanteler les éoliennes déjà installées.

Agriculture

Mettre un terme aux marges abusives de la grande distribution.

Contraindre les cantines à utiliser 80 % de produits agricoles français.

Interdire les importations de produits agricoles ne respectant pas les normes de production française.

Biodiversité

Ne pas interdire les pesticides sans solution équivalente et économiquement soutenable.

Indemniser intégralement la mise en place de Zones de non traitement.

Interdire l’utilisation de terres agricoles pour des projets d’urbanisation.

Bien-être animal

Accorder une reconnaissance constitutionnelle et créer un statut civil pour les animaux.

Renforcer les peines sanctionnant les infractions commises envers les animaux.

Ne pas interdire la chasse.

Libertés

Interdire les tenues ou signes religieux ostentatoires dans l'espace public.

Institutions

Instaurer le Référendum d’initiative citoyenne.

Mettre en place la proportionnelle.

Instaurer un septennat et un mandat non renouvelable.

Droits des femmes

Inscrire au fichier des délinquants sexuels les harceleurs de rue.

Doubler le soutien aux mères isolées tout en renforçant les contrôles des fraudes.

Ne pas allonger le délai de l’IVG à quatorze semaine.

Migrations

Mettre fin au regroupement familial, supprimer le droit du sol et limiter la naturalisation.

Réserver les aides sociales aux Français.

Assurer la priorité nationale d’accès au logement social et à l’emploi.

Sécurité

Instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre.

Rétablir les peines planchers.

Supprimer toute possibilité de réduction et d’aménagement de peine.

Travail

Mettre en place un système progressif de départ à la retraite en fonction de l’âge d’entrée dans la vie active.

Flexibiliser le droit du travail afin d’éviter que les emplois saisonniers ne soient pourvus par des étrangers.

Ne pas augmenter le SMIC.

Fiscalité

Exonérer les moins de 30 ans de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés.

Remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière.

Favoriser les donations et exonérer les biens immobiliers jusqu'à 300 000 euros.

International

Revoir les accords de libre-échange qui ne respectent pas les intérêts de la France.

Affirmer la supériorité des lois françaises sur les lois européennes.

Quitter le commandement militaire intégré de l'Otan, ne pas mettre en place d'embargo sur le pétrole russe.

