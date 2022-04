Lors du débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le président sortant a eu une formule bien à lui lorsqu'il critiquait la position de sa rivale à propos du chômage. " C'est pas Gérard Majax ce soir, on parle de vies derrière. La vie de nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid, vous avez voté contre !", a-t-il notamment énoncé.

Le prestidigitateur et magicien a déjà réagi à cette phrase en annonçant être "très surpris" d'avoir été cité par le président de la République. "Ce n'est pas la première fois qu'un animateur me cite dans une émission mais le Président de la République, c'est plus rare" , a-t-il confié. Ce n'est pas la première fois qu'il est cité par les politiques. Dans les années 70, Jacques Chirac avait attaqué le Premier ministre Raymond Barre en lui annonçant qu'il était "le Majax de Matignon" .

Ce vendredi matin, Emmanuel Macron a remis le couvert. Effectivement, le candidat LREM tenait à s'excuser en espérant ne pas l'avoir mis "en porte à faux" en le "convoquant dans le débat" . Tout d'abord, le magicien a visiblement cru à une blague. "Je comprends qu'on puisse penser que c'est une imitation" , a répondu Emmanuel Macron. "Maintenant je vous ai mis dans la barque, je compte sur vous ", a-t-il également poursuivi.

Des images sympathiques qui ont été captées par l'équipe de campagne du président. Gérard Majax a connu son succès grâce au petit écran dans les années 70-80 avec une émission intitulée "Y'a un truc". Un programme que, visiblement, le petit Emmanuel Macron devait regarder avec attention.

