Devant l'urne du bureau de vote de Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques, le candidat du parti Résistons a posé un acte fort auquel il n'"aurait jamais pensé". Jean Lassalle a décidé de voter blanc lors de ce second tour de l'élection présidentielle française 2022. Il a ainsi glissé son bulletin de vote dans sa poche, devant les journalistes présents.

" Au lieu de m'abstenir en restant chez moi, j'ai décidé de venir pour marquer ma désapprobation la plus totale devant la campagne électorale que nous venons de vivre", a-t-il annoncé. "Elle est indigne de notre pays."

"Cette campagne a tourné au bourrage de crâne. Je ne veux pas y participer et laisser mes empreintes", a conclu l'homme politique français.

