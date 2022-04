Le président sortant est donné vainqueur dans tous les sondages.

Ce dimanche 24 avril, les Français sont (r) appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Ils doivent départager le président sortant et sa "meilleure" ennemie, Marine Le Pen. Au premier tour, Emmanuel Macron a viré en tête avec 27,85 % des voix exprimés contre 23,15 % à son adversaire du Rassemblement national. Une progression de près de 2 % pour Marine Le Pen en cinq ans (21,30 % en 2017) et de plus de 3 % pour le président sortant (24,01 % il y a cinq ans).

Cette "affiche" du second tour de la présidentielle, c’est le duel annoncé depuis cinq ans. Le fameux "match retour". Un match dans lequel le président sortant est donné vainqueur dans tous les sondages. Les chiffres diffèrent quelque peu selon les instituts, mais tous vont dans le sens d’une nouvelle victoire d’Emmanuel Macron avec un écart qui oscille entre 6 et 15 % (le sondage Odoxa-Mascaret pour Le Nouvel Obs est celui qui donne l’écart le moins important entre les deux candidats - 53 % pour Macron et 47 % pour Le Pen avec une marge d’erreur de 2,5 %). Aucune remontada de la candidate d’extrême droite n’est annoncée.