Quelques jours après les résultats du second tour, peut-on dire que la France est plus divisée que jamais ? On a l’impression d’avoir assisté à un vote très anti-Macron d’une part et à une mobilisation anti-Le Pen de l’autre. Comment percevez-vous ces résultats ?

"C’est effectivement cela qui s’est passé : un vote rejet contre rejet. Un chiffre est intéressant : parmi les électeurs d’E. Macron au 2e tour, 42 % déclarent avoir voté pour lui pour faire barrage à l’extrême droite contre 58 % parce qu’ils pensaient qu’ils feraient un bon président. On voit donc que la mobilisation contre l’extrême droite fonctionne encore et que les 58 % de Macron ne se portent ni sur son projet ni sur sa personne. De ce point de vue, c’est une élection présidentielle inédite. La France est divisée, mais pas seulement en deux camps. Il y a aussi les abstentionnistes et les électeurs de gauche qui n’étaient pas représentés au second tour."