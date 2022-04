Présidentielle 2022: suivez le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en direct vidéo MondeVidéo M.R. Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN) s'affrontent en direct dès 21 heures lors d'un débat très attendu. Vous pouvez le suivre en direct vidéo sur notre site (ci-dessous) ou sur LN24.

Les derniers sondages sont unanimes: Emmanuel Macron creuse l'écart avec sa rivale Marine Le Pen. Donné vainqueur avec 54, 55 ou 56% des intentions de vote, le président de la République va tenter de conforter son avance, ce mercredi 20 avril, au cours du très attendu débat de l'entre-deux-tours.



L'exercice pourrait s'avérer toutefois plus compliqué qu'en 2017. Si l'actuel chef d'Etat avait largement pris le dessus sur son adversaire à l'époque, la rencontre devrait être bien différente cette fois. En effet, comme l'ont noté plusieurs observateurs ces derniers jours, la fille de Jean-Marie Le Pen est beaucoup mieux préparée. "On s'y prépare depuis des mois, ça fait cinq ans que nous travaillons ardemment. C'est le moment de toute une vie", a confié Jordan Bardella (RN), sur France 2.



Le débat débutera avec le thème de prédilection de la candidate RN, le pouvoir d'achat. C'est par ailleurs elle qui ouvrira le bal et qui s'exprimera en premier lieu, comme l'a décidé le tirage au sort effectué ce mardi 19 avril.